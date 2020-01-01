كيير: اللعب في ميلان حلم وإبرا قيمة مضافة

لن ينسى اتصال مالديني به..

أعرب سيمون كيير، لاعب ميلان، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الروسونيري، معتبرًا أنه كان حلمًا وتحقق ومُبديًا فخره باللعب في السان سيرو.

وكانت إدارة الروسونيري قد أعلنت عن تحصلها على خدمات الدولي الدنماركي على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم من إشبيلية بعد قطع إعارته إلى أتلانتا.

كيير في تصريحات للصحافة بعد الانضمام لميلان قال "لقد كان حلمي أن آتي إلى ميلانو، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، إنه نادٍ رائع.".

وأضاف "في ميلان يمكنك أن تتنفس التاريخ العظيم، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد هنا، أنا سعيد جدًا حقًا. إنه حلم بأن أكون هنا، لذلك أود البقاء لمدة طويلة.".

كما تحدث عن مكالمة مالديني له بقوله "إنه أمر مميز أن يتصل بك أحد الأشخاص الذين تقتدي بهم مثل مالديني ويُخبرك بالقدوم إلى ميلان. كان من دواعي سروري مقابلته.".

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وأخذ صاحب الـ30 عامًا في الثناء على زميله زلاتان إبراهيموفيتش، حيث قال "لقد التقيت به مرات من قبل، خضنا حروبًا ضد بعضنا البعض على أرض الملعب، لكن لا توجد مشكلة معه.".

واستطرد "لدينا الآن نفس الهدف، إنه قيمة مضافة للفريق. نُريد أن نساعد ميلان على الوصول لأعلى مستوى ممكن، مسيرة إبرا المهنية تتحدث عنه.".

أما عند سؤاله إذا ما كان حلم الوصول إلى دوري أبطال أوروبا لا يزال حاضرًا للميلان هذا الموسم، فأجاب "الهدف هو التطور والتحسن كل يوم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النقاط.".

وأتم "الجودة موجودة ووجود إبرا يمثل حافزًا إضافيًا، من السابق لأوانه الحديث عن نهاية البطولة، عليك أن تفكر في كل مباراة بمفردها في البداية وتحاول الفوز بها ومن ثم تجمع نقاطًا كثيرة.".

الجدير بالذكر أن كتيبة ستيفانو بيولي تقبع في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المربع الذهبي.