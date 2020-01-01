رينارد يعلن عن قائمة منتخب السعودية لوديتي جامايكا

المنتخب السعودي يستعد لمواجهتي جامايكا الوديتين بمعسكر في العاصمة الرياض.

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع الأجندة الدولية، خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويستضيف المنتخب السعودي، نظيره الجامايكي في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت قائمة المنتخب السعودي الآتي:

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حراسة المرمى: محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان.

الدفاع: عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد.

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خط الهجوم: عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.