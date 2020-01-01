البريكان: وجود حمد الله يصعب مشاركتي أساسيًا مع النصر

فراس البريكان يتحدث عن سبب عدم مشاركته مع النصر.

أكد فراس البريكان، مهاجم فريق نادي النصر، على أنه يواجه صعوبة في المشاركة بشكل أساسي مع فريقه خلال الفترة الحالية، في ظل وجود المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق.

النصر حقق الفوز على القادسية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

البريكان قال خلال تصريحات عبر الناقل الرسمي: "من الصعب وجود فرصة للعب بشكل أساسي، في ظل وجود حمد الله، ووجدت اليوم فرصة كاملة وقدمت مستوى جيد واستطعت تسجيل هدفًا".

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وتابع: "الفريق كان في حاجة إلى النقاط الثلاث قبل فترة التوقف، حيث سيواجه بعدها الهلال في ديربي الرياض، خاصة وأن فريق تعثر في أول 3 مباريات بالدوري".

حمد الله يغيب عن صفوف نادي النصر والعديد من لاعبي الفريق، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق.

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ويستضيف الهلال نظيره الهلال يوم 23 نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملك استاد الملك فهد الدولي.