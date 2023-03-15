"رينارد لا يستحيي" .. لاعب الأهلي يزيد اتهامات "منتخب الهلال" اشتعالًا

أصبحت عادة مع كل مرة يتم الأعلان بها عن قائمة معسكر منتخب السعودية في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أن تتردد اتهامات "منتخب الهلال"، لكن هذه المرة يبدو أن الفرنسي أوقع نفسه في الفخ بنفسه.
رينارد أعلن بالأمس، قائمة الأخضر التي ستخوض وديتي فنزويلا وبوليفيا في مارس الجاري، وشهدت ضم سبعة لاعبين من الزعيم.
المشكلة ليست في لاعبي الهلال المنضمين، ولكن في لاعب الزعيم المستبعد عبد الله عطيف، والذي أعلن مؤخرًا انضمامه للأهلي السعودي بنهاية الموسم الجاري.
الجماهير تعجبت من استبعاد عطيف بعد انضمامه للراقي ورغم شفائه من الإصابة، في حين تم استدعائه لقائمة الأخضر، التي شاركت في كأس العالم قطر 2022، رغم أنه كان بعيدًا عن المشاركة مع الهلال وقتها لعودته حديثًا من الإصابة.
وتصدر اسم "عبد الله عطيف" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، وكتبت بعض الجماهير عبارات كـ"ربما اتضحت الصورة للجميع"، "هكذا تدار رياضتنا"، و"رينارد لا يستحيي"، في إشارة إلى أن الهلال هو من يتحكم في خيارات مدرب المنتخب الوطني بالفعل.
جدير بالذكر أن عطيف وقع للأهلي مجانًا الأسبوع الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال، وعدم رغبة مسؤوليه في التجديد له، ليبدأ مسيرته مع الراقي في موسم 2023-2024.
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