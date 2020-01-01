لماذا يطلق على جمهور كرة القدم اللاعب رقم 12؟

يمكن للفرق استخدام قوة الجماهير للتأثير على نتيجة المباراة، خاصة إذا كانوا في الجانب الخاسر، وفي كثير من الأحيان نجحت هذه الحيلة وقلبت الفرق الموازين

كرة القدم لها معجم خاص بها ، وأولئك الذين ليسوا على دراية بالرياضة يمكن أن لا يدركوا بعض العبارات المنطوقة.

إحدى هذه العبارات هي اللاعب رقم 12، ولكن ماذا يعني هذا التعبير؟

في حال كنت تتساءل ، يلقي جول نظرة على معنى هذه العبارة ومن أين أتت؟

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ما هو معنى عبارة اللاعب رقم 12 في كرة القدم؟

اللاعب رقم 12 في كرة القدم مصطلح يشير إلى جماهير الفريق. يعتمد المصطلح على الأجواء التي يمكن أن تولدها مجموعة من المعجبين وتأثيرها على المباراة.

في كرة القدم ، يتكون كل فريق من ١١ لاعبًا ، لذلك يشير مصطلح اللاعب رقم 12 إلى أنصار الفريق - ملمحًا إلى أن المشجعين لهم دور في تشجيع أو تحفيز فريقهم على أداء أفضل أو تسجيل الأهداف.

يعد حضور اللاعب الثاني عشر مؤثراً بشكل خاص عندما يكون الفريق صاحب الأرض ، حيث يمتلئ غالبية الاستاد بأنصارهم فيستفيد الفريق من دور الجماهير بشكل إيجابي.

ويقال أن إجراءات مثل هتافات الغناء والهتاف والتصفيق والتعليقات الإيجابية عامة تجاه الفريق لها تأثير كبير على اللاعبين.

تشويش لاعبين من الفريق الآخر لجعلهم يفقدون التركيز سيكون أيضًا سائداً في جو الاستاد.

أهمية اللاعب رقم 12 مشهورة بشكل خاص في منافسات خروج المغلوب مثل دوري أبطال أوروبا ، الدوري الأوروبي أو مسابقات الأندية المحلية مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

إذا خسر فريق في مباراة الذهاب من منافسات خروج المغلوب على أرض الخصم ، مثل ربع النهائي أو نصف النهائي ، فسيكون لديهم ميزة اللاعب الثاني عشر في مباراة الإياب.

حيث يمكن لأصحاب الأرض استخدام تشجيع معجبيهم ومعرفته بأرضية ملعبه حتى يتمكن من الخروج من الخسارة أو التعادل.

هذا هو السبب في أن اللعب في مباراة الإياب على الملعب الخاص بالفريق في هذا النوع من المباريات الفاصلة يعتبر ميزة كبيرة في كرة القدم.

نظريًا ، يكون أداء النادي عادةً أفضل إذا كان على أرضه ، حيث يكون حضور اللاعب الثاني عشر أكبر.

حدثت أفضل عودة أوروبية ، أو ريمونتادا في دوري أبطال أوروبا ، حيث تمكن الفريق الخاسر من قلب النتيجة على أرضه وتحويل الهزيمة إلى انتصار خلال مباراة الإياب.

تمكن برشلونة من عكس هزيمة بأربعة أهداف في دور ال١٦ من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان عام ٢٠١٧. وخسر العملاق الكاتالوني ذهاباً بشكل مفاجئ خارج ملعبه في حديقة الأمراء ٤-٠ ، لكنه تمكن من الفوز بنتيجة ٦-١ في كامب نو في مباراة الإياب - مما سمح لهم بالفوز ٦-٥ في مجموع المباراتين.

وبالمثل ، وجد ليفربول نفسه في سيناريو مستحيل عندما هزم من برشلونة ٣-٠ في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩ في كامب نو.

بدا أن كل الأمل قد ضاع ، لكن الريدز تمكنوا من استخدام قوة الرجل الثاني عشر في أنفيلد عندما سجلوا أربعة أهداف في مباراة الإياب ليفوزوا بإجمالي ٤-٣ في مجموع المباراتين ، وأخرجوا الأبطال الإسبان وفازوا بذات الأذنين.