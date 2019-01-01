ريفالدو: فينيسيوس يستطيع اللعب بجوار هازارد

مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في وجود هازارد وبعيون ريفالدو نجم برشلونة السابق

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ريفالدو أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة سابقًا إن فينيسيوس جونيور يستطيع اللعب بجوار إيدين هازارد.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده مع إيدين هازارد رسميًا منذ أسبوعين مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو كإضافات.

وبعد انضمام هازارد إلى ريال مدريد، توقع الغالبية أن فينيسيوس جونيور سيتعرض للتهميش من قبل زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ولكن على عكس التوقعات، قال ريفالدو إن فينيسيوس جونيور يستطيع المشاركة بجوار إيدين هازارد بدون أن يؤثر أحدهما على أدوار الآخر.

وأضاف: "اللعب بجوار لاعبين مثل هازارد يعطي الكثير من الحلول الإضافية للاعب الشاب ويجعل الأمور أسهل بالنسبة له"

وتابع: "على فينيسيوس الآن أن يبذل المزيد من الجهد وأن يعمل بقوة خلال فترة التحضيرات من أجل إقناع المدرب زين الدين زيدان"

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يذكر أن فينيسيوس جونيور كان قد شارك مع ريال مدريد لأول مرة خلال الموسم الماضي، حيث قدم أداء كبيرًا على الرغم من سنه الصغير.