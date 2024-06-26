هل سنفوز المباراة المقبلة؟

طالب ريتشارد كيز، معلق سكاي سبورتس السابق، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإقالة مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت فورًا، قبل خوض منافسات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ16 على رأس المجموعة الثالثة بعدما جمع 5 نقاط من فوز وتعادلين، وجاء خلفه منتخبا الدنمارك وسلوفينيا برصيد 3 نقاط، بينما ودع منتخب صربيا البطولة بنقطتين فقط.

وهاجم كيز المدرب الإنجليزي وفريقه بسبب الأداء السيئ في مبارياتهم الثلاث بدور المجموعات، بل وطالب الاتحاد الإنجليزي بضرورة الفكير في إقالة ساوثجيت فورًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كيز في تصريح لشبكة beIN Sports: "أنا مكتئب للغاية، الأمر كان بائسًا للغاية مرة أخرى، إذا كنت قادرًا على اتخاذ قرار إقالته فورًا فربما سأفعل، لأننا لن نذهب إلى أي مكان هكذا، ما رأيته لن يقودنا للفوز بالمباراة المقبلة، ناهيك عن البطولة".

وأضاف: "يجلس هاري ريدناب (المدرب الإنجليزي) في دبي الليلة، اتصلوا به. يورجن كلوب لن يفعل ذلك، لكن هاري سيكون على متن طائرة صباح الغد".

ولم يتحدد بعد منافس منتخب إنجلترا في ثمن نهائي اليورو، لكنه سوف يصطدم بأحد هذه المنتخبات "هولندا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو أوكرانيا أو بلجيكا يوم الأحد المقبل".