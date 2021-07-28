ريال مدريد ينتظر مكالمة باريس لإنهاء صفقة مبابي

يواجه ريال مدريد صعوبات عديدة في إنهاء صفقة مبابي.

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني وضعًا صعبًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما خرج من صفوفه المدافعان سيرخيو راموس ورافاييل فاران، صوب باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب.

ولم يتعاقد ريال مدريد سوى مع صفقة واحدة، تمثلت في ضم النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألماني، وحتى الآن ينتظرون فرصة للانقضاض على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لكن الوضع ليس بسيطًا.

ما هو وضع مبابي مع باريس سان جيرمان؟

ويعد مبابي الهدف الأكبر بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في الصيف الحالي، خاصة مع دخوله في الموسم الأخير لعقده مع باريس سان جيرمان، ورفضه لكافة عروض التجديد المقدمة من النادي الفرنسي.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن مبابي خلال ظهوره الأول في باريس سان جيرمان بعد العودة من العطلة، أبلغ ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق أنه لن يجدد عقده مع الفريق تحت أي ظرف، وأن هدفه الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتظر مبابي تحرك ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، أو سيضطر لقضاء الموسم الحالي في باريس سان جيرمان، ثم الانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو" مجانًا في الصيف المقبل.

ما هي إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد في الصيف الحالي؟

وحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن مبابي قد لا ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف الحالي، وأن الوضع يبدو صعبًا نسبيًا، لكن إدارة النادي الملكي لم تفقد الثقة بعد.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد بحاجة إلى المال حاليًا، وأن انتقال مبابي يبدو مستحيلًا في الصيف الحالي.

وكشفت "كادينا سير" أن ريال مدريد ينتظر مكالمة من مسئولي باريس سان جيرمان من أجل بدء التفاوض حول مبابي.

وينتظر ريال مدريد أن يطلب مبابي الخروج من باريس سان جيرمان، وفي تلك الحالة فإنه النادي الملكي سيضع كل شيء على الطاولة لمحاولة إنهاء الصفقة.

وكشفت الشبكة الإسبانية أيضًا أن ريال مدريد لا يخطط حاليًا لضم لاعب في قلب الدفاع، نظرًا لأن المبلغ الذي سيحصل عليه النادي الملكي ستكون مخصصة للتوقيع المحتمل مع مبابي.

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