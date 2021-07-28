ديباي: في جسدي متسع لوشم الألقاب التي سأحرزها مع برشلونة

ديباي يكشف طموحه مع برشلونة.

ظهر الهولندي ممفيس ديباي للمرة الأولى بقميص نادي برشلونة الإسباني يوم السبت الماضي، خلال مباراة "البلوجرانا" أمام جيرونا التحضيرية للموسم الجديد، وتمكن من تسجيل هدفه الأول مع الفريق من ركلة جزاء.

ديباي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء تعاقده مع أولمبيك ليون الفرنسي، ليتحقق حلمه بارتداء قميص النادي الكتالوني، وحلم مواطنه رونالد كومان في أن يجلبه إلى ملعب "كامب نو".

وأجرى ديباي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث خلالها عن طموحاته مع برشلونة، والسبب الذي دفعه لاختيار اللعب مع النادي الكتالوني، وعدد من الأمور الأخرى.

لماذا اختار ديباي اللعب في برشلونة؟

وتحدث الهولندي في المقابلة عن السبب الذي دفعه للعب في برشلونة، رغم أن أندية أخرى عرضت عليه عقودًا بقيمة مادية أعلى.

وقال ديباي: "برشلونة نادٍ رائع، أعتقد أنه يناسب طريقتي في اللعب، وأنا أحب هذه المدينة، هناك العديد من الأسباب".

متى كانت أول مرة سمع فيها ديباي عن اهتمام برشلونة؟

وكشف المهاجم الهولندي عن شعوره خلال المرة الأولى التي سمع فيها عن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وقال: "قبل عام ربما، في ذلك اليوم شعرت بسعادة كبيرة لاهتمام فريق مثل برشلونة بضمي".

وأضاف: "ذلك يجعلك تشعر أنك تقوم بالأمور بطريقة صحيحة ويمنحك المزيد من الثقة، لقد كان يومًا رائعًا".

هل تحدث ديباي في الأشهر الأخيرة مع كومان أو أي لاعب في برشلونة؟

وتطرق ديباي خلال المقابلة للرسائل التي بعثها له رونالد كومان خلال الفترة الماضية، والأمور المتعلقة ببرشلونة.

وقال ديباي: "تحدثت مع المدرب لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ممكنة أم لا، أخبرني أن النادي لا يمر بوقت سهل، وأن عليهم القيام ببعض التحركات وأمور مختلفة عن المعتاد".

وأضاف: "عندما غيرت وكيلي جعل ذلك الأمور تستغرق وقتًا أطول من المعتاد، ولكن بالنسبة لي كان الأمر محسومًا، وفي الوقت المثالي لي وللنادي قررنا إتمام الأمر".

وتابع: "لم أشعر بالعصبية قبل أيام من توقيعي، كنت سعيدًا ومتحمسًا لأنني أنتظر أجمل أيام حياتي، كنت سعيدًا بالانتقال إلى برشلونة، كانت أيامًا جميلة".

ما هو طموح ديباي مع برشلونة؟

أكد المهاجم الهولندي أنه يطمح إلى ربح كل الألقاب مع برشلونة، وقال: "كل الألقاب مهمة، الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، أرغب في الفوز بكل البطولات الممكنة".

ماذا قال ديباي عن وشومه الكثيرة؟

من المعروف عن ديباي أنه يحب رسم الوشوم على جسده، ويمتلك الكثير منها، وقال الهولندي: "أحمل الوشوم في كل مكان وليس من الصعب إظهارها، أتذكر الأول كان على ذراعي وكنت بعمر 15 عامًا، وبدأت برسومات صغيرة جدًا، ومنذ ذلك الوقت أحب الحصول على وشم".

وأضاف: "بعضها عبارة عن كلمات محفزة، والبعض الآخر ذكريات سواء لأشخاص فقدتهم أو أمور جيدة أخرى مثل المرة الأولى التي خضت فيها مباراة في كأس العالم".

وتابع: "لا يزال هناك متسع كبير لأن أضع وشمًا للقب مع برشلونة، لا مشكلة في ذلك، يمكننا الفوز بالكثير من الألقاب".

ما هو أكثر ما فاجأ ديباي عن زيارته الأولى لمقر برشلونة؟

وكشف ديباي عن أكثر ما لفت انتباهه عند زيارته الأولى إلى مقر برشلونة ومتحف النادي، وقال: "أحببت أن أرى كيف تم بناء النادي على مر السنين، وكيف بدأت كرة القدم بكل تلك الأحذية والقمصان القديمة".

وأكمل: "من الجنون كيف تطورت كرة القدم بمرور القوت لتصبح أكبر رياضة في العالم، وهذا هو النادي الأكبر في العالم".

واختتم ديباي حديثه قائلًا: "لقد كانت جولة رائعة، وأنا متأكد أنني سأقوم بها مرة أخرى، لأن هناك الكثير من المعلومات التي فاتتني في المرة الأولى".

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