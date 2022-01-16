"ريال مدريد يمكنه التفوق على مانشستر سيتي والتعاقد مع هالاند"

بالحديث عن الميركاتو الصيفي المقبل، لا حديث سوى عن مستقبل إرلينج هالاند وأي نادٍ سوف ينتقل له بعد الرحيل شبه المؤكد عن ناديه الحالي بوروسيا دورتموند.

ريال مدريد وجهة محتملة بشدة للدولي النرويجي، وكذلك الغريم الأزلي، برشلونة، الذي أعلن رئيسه جوان لابورتا بوضوح عزمه جلب هالاند إلى كامب نو.

من إنجلترا يظهر مانشستر سيتي على وجه التحديد، ورغم الإمكانات الرياضية والمالية الضخمة لبطل البريميرليج، لكن ستيف ماكمانامان يؤمن بأن الريال بمقدوره التغلب على الإنجليز في صفقة هالاند.

ماكمانامان في حديث مع موقع جول قال "يمكن لريال مدريد أن يفوز بالسباق بكل التأكيد، الأمر لا يتعلق بالمال الفقط".

كما أضاف "هالاند يتقاضى بالفعل الكثير من المال الآن وسيكسب الكثير خلال مسيرته كلها".

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وواصل ماكمانامان الذي ارتدى قميص الريال والسيتي في مسيرته كلاعب "الأمر يتعلق بالحزمة كلها وليس المال فقط، إنها الطريقة التي تريد أن تعيش بها".

وأردف "كم هو ساحر النادي الذي ستنتقل له، ريال مدريد هكذا، سيكون النادي مع الاستاد الجديد والتاريخ الكبير والشهرة أمر رائع بالنسبة لهالاند".

"كلاعب، عليك أن تسأل أسئلة كثيرة للغاية ومختلفة، سيلعب جوارديولا دورًا كبيرًا في صفقة هالاند، ولكن لكم سيبقى مدربًا للسيتي؟".

أما عن فكرة ضم هالاند بجانب كيليان مبابي في فريق واحد، قال "التعاقد مع مبابي وروديجير مجانًا سيجعل الأمر أكثر جاذبية".

وأتم "ريال مدريد يحب التعاقدات الرائعة ولكن يجب عليهم أيضًا التفكير في خط الوسط والدفاع بعد بيع راموس وفاران. إنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد مهاجمين ولكن تلك هي القرارات التي يجب اتخاذها".

الجدير بالذكر أن هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو فقط يسمح له بالرحيل عن دورتموند أينما شاء في الصيف المقبل.