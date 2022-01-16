مبابي مهاجمًا حكم مباراة بريست: الأمور لا تتغير في هذا الدوري!

وقع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان في أزمة مع ميكايل ليساج حكم مباراة فريقه أمام بريست في الجولة 21 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ودخل مبابي في نوبة غضب بعد تدخله على هوجو ماجنيتي لاعب بريست، ليقرر لاعب نادي العاصمة الفرنسية الهجوم على الحكم، ليشهر الأخير البطاقة الصفراء في وجهه.

مبابي سجل الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 32 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، لكنه حصل على بطاقة صفراء بعد دقيقتين فقط.

وتظهر الإعادة أن مبابي أعاق لاعب بريست الذي كان يحاول شن هجمة من الجانب الأيمن، وقام مهاجم باريس سان جيرمان بعرقلة ماجنيتي من الخلف، لكنه كان الأكثر غضبًا في الواقعة.

ماذا قال مبابي؟

وحسب شبكة "rmc" الفرنسية، فإن مبابي قال للحكم: "أنت لا تعرف حتى كيف تحكم! الأمور لا تتغير في هذا الدوري!".

وسرعان ما أمسك مبابي بذراع ماجنيتي وكان على وشك الاشتباك معه، قبل تدخل لاعب آخر من بريست والذي نجح في إيقاف لاعب باريس.

وقرر الحكم منح اللاعبين بطاقة صفراء، وهو ما زاد من غضب مبابي الذي ذهب إلى خط التماس ليتحدث مع الحكم الرابع.

وقال مبابي حينها: "كيف يمكن أن أحصل على بطاقة صفراء؟! إنه لا يعرف حتى كيفية التحكيم، أنت بالجوار ألا يمكنك رؤية ما حدث".

وقرر حينها ماركو فيراتي التدخل لاحتواء غضب مبابي وأعاده إلى الملعب مرة أخرى، لتهدأ الأمور في نهاية المطاف.

ما هو موقف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

حقق باريس سان جيرمان الفوز على بريست بنتيجة 2-0، ليواصل تقدمه نحو حصد لقب الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة من المسابقة، بفارق 11 نقطة عن نيس الوصيف.

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