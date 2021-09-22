ريال مدريد يمتلك ورقة تمنحه التفوق في سباق ضم روديجر

ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع أنطونيو روديجر.

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي جاهدًا لتجديد تعاقد مدافعه الألماني أنطونيو روديجر، والذي دخل بالفعل الموسم الأخير في عقده في ملعب "ستامفورد بريدج".

تشيلسي يواصل محاولاته لتجديد عقد روديجر، وعرض عليه بالفعل الحصول على 8.5 مليون يورو في الموسم لتجديد تعاقده، لكن يبدو أن الألماني الدولي يفكر في النظر إلى خيارات أخرى.

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أحد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات روديجر بالمجان بعد انتهاء عقده مع تشيلسي في صيف 2022، ويمتلك "الميرنجي" ورقة رابحة في صفه.

موقع "sport1" الألماني أشار إلى أن نادي بايرن ميونخ دخل هو الآخر في خط المحادثات مع وكيل أعمال روديجر، ويبدو أن الأمر بالكامل الآن سيكون عبارة عن مزاد للحصول على خدمات اللاعب.

الموقع الألماني أشار إلى أن بايرن ميونخ لا ينوي أن يعرض على روديجر راتبًا أكبر من عرض تشيلسي الحالي، وقد يكون تحسين ذلك الرقم هو مفتاح الحصول على الألماني الدولي.

الفكرة كلها الآن في العرض الذي سيقدمه ريال مدريد إلى روديجر، وإذا ما كان العرض أكبر من عرض تشيلسي الحالي، فإن وجهة المدافع الألماني ستكون ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتبلغ قيمة روديجر السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات حوالي 28 مليون يورو.

وتغيرت مسيرة روديجر بشكل كامل في تشيلسي بعد وصول مواطنه توماس توخيل إلى رأس القيادة الفنية في ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد فترة عصيبة قضاها الألماني أثناء تواجد فرانك لامبارد كمدرب للنادي اللندني.

تشيلسي لا يرغب في المخاطرة بفقدان روديجر بالمجان، وسيفكر بجدية في خيار بيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

روديجر هو صاحب الكلمة العليا الآن في مستقبله، وسوف يستمع إلى جميع العروض التي ستُقدم له قبل أن يتخذ القرار النهائي.

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