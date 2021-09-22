رونالدو يقهر ميسي ومركز متقدم لصلاح بالأعلى أجرًا في العالم

ترتيب قائمة أجور اللاعبين لموسم 2021-22

لطالما كان الصراع على زعامة اللاعب الأفضل قائمًا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو فبما يتمتع به الثنائي من شعبية جارفة حول العالم حتى انتقل من منافسة داخل الملعب إلى خارجه

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن كريستيانو رونالدو يتفوق على جميع لاعبي كرة القدم ومن بينهم ميسي، حيث يعتبر أعلى اللاعبين آجرًا في كرة القدم.

ما هو أجر رونالدو؟

وأوضحت مجلة "فوربس" في تقريرها أن رونالدو سيصل إلى هذا الرقم بفضل انتقاله المربح إلى مانشستر يونايتد ليتخطى ليونيل ميسي هذا العام.

ومن المقرر أن رونالدو سيحصل على 125 مليون دولار قبل الضرائب خلال موسم 2021-22، منها 70 مليون دولارتأتي من راتبه ومكافآت مقابل عودته إلى أولد ترافورد.

بينما يجلس ميسي خلفه مباشرة مقابل 110 مليون دولار مع زملائه الجدد في باريس سان جيرمان نيمار وكيليان مبابي من بين المراكز الأربعة الأولى.

أما النجم المصري محمد صلاح فيحل خامسًا برصيد 41 مليون دولار.

كيف وصل البرتغالي إلى ذلك؟

رونالدو يحصل على أرباح من خلال صفقاته التجارية تصل إلى 55 مليون دولار، تجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا العالم عندما يتعلق الأمر بأرباح الرعاية.

هناك ثلاثة رياضيين خرين فقط يحققون أرباحًا تجارية أكثر من نجم مانشستر يونايتد: روجر فيدرر (90 مليون دولار) وليبرون جيمس (65 ​​مليون دولار) وتايجر وودز (60 مليون دولار).

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