ريال مدريد يقطع الطريق على برشلونة ويقترب من ضم هداف فرانكفورت

نجح في تسجيل 14 هدف حتى الآن في الدوري الألماني ويعتبر من ألمع المواهب الأوروبية

يشتعل الصراع مرة أخرى بين الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، حول واحد من أبرز المواهب في أوروبا.

لوكا جوفيتش مهاجم نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، جذب أنظار الجميع بتألقه الشديد هذا الموسم.

خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

بجوار ماركوس راشفورد وجابرييل خيسوس، يعتبر جوفيتش من أعلى المهاجمين الشباب قيمة حول العالم.

برشلونة كان يبدو الطرف الأقرب للحصول على خدمات اللاعب الصيف القادم، قبل أن تأتي بعض التطورات من العاصمة مدريد.

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت تقدم ريال بعرض قيمته 45 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.

وهو العرض الذي يلقى ترحيباً من إدارة فرانكفورت لبيع صاحب الـ21 عاماً.

بيريز: لماذا أشتري مهاجمًا ولدي الأفضل في العالم؟

وفي حالة بيعه سيحقق النادي الألماني أرباح ضخمة، حيث جاء اللاعب معاراً من بنفيكا بخيار شراء 7 مليون يورو فقط.

جدير بالذكر أن جوفيتش نجح في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 4 في 19 مباراة بالدوري حتى الآن.