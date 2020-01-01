ريال مدريد يقترب من التجديد للوكا مودريتش حتى 2022

تقارير صحفية إسبانية تؤكد اتفاق ريال مدريد مع لوكا مودريتش على الاستمرار حتى صيف 2022.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود اتفاق بين ريال مدريد والنجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب الملكي على الاستمرار حتى صيف 2022.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الاتفاق بين الطرفين مبدأي وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا.

وسيكون عقد مودريتش الجديد أقل في الراتب بشكل واضح بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا على عالم كرة القدم.

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ويستمر العقد الحالي للنجم الكرواتي في صفوف ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه كان يستطيع الرحيل مجانًا خلال الصيف.

وكان مودريتش قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في 2018 عندما أراد الانضمام لصفوف إنتر الذي فاوضه بشكل مكثف، إلا أن إدارة الملكي رفضت رحيله رفقة كريستيانو رونالدو في نفس الموسم.

وأعرب مودريتش مؤخرًا عن حبه التواجد في العاصمة الإسبانية مدريد، مما أشار لسير الأمور بشكل طيب في المفاوضات بينه وبين النادي.

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير، ولو أتم عقده الجديد سيستمر مع الملكي لمدة عشر سنوات.