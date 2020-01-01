أخبار ريال مدريد: مراقبة مهاجم السيتي وتحديد خليفة مارسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 27 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

ريال مدريد يراقب مهاجم مانشستر سيتي

ريال مدريد مستعد للانقضاض على معجزة مانشستر سيتي فيل فودين، حسب صحيفة ميرور.

كان مهاجم إنجلترا الدولي يكافح من أجل وقت للمشاركة في تشكيلة جوارديولا، لذلك يراقب بطل الدوري الإسباني النجم الشاب وتزداد ثقتهم في قدرتهم على خطفه بعيدًا عن ستاد الاتحاد العام المقبل.

ريال مدريد يحدد خليفة مارسيلو

اعتبر ريال مدريد الظهير الأيسر نونو مينديز البالغ من العمر 18 عامًا بديلاً محتملًا لمارسيلو، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

ويقال إن اللاعب الشاب يخضع للتقييم من جوني كالافات، أحد رؤساء الانتقالات العالمية في مدريد.

ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لنجم بايرن ميونخ

ريال مدريد يقود السباق للتعاقد مع ألابا مدافع بايرن ميونخ، وفقا لأتلتيك.

لا يزال مانشستر يونايتد وليفربول في المطاردة، لكن النادي الملكي مستعد لتقديم عقد وافٍ لتأمين توقيع النمساوي.

لا يوجد احتمال لانتقال مارسيلو لليوفي

تم ربط يوفنتوس مرارًا وتكرارًا بانتقال مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد في الماضي لكن كالتشيو ميركاتو أفاد بأنه لا يوجد احتمال لمثل هذا الانتقال في يناير.

وجد مارسيلو نفسه على مقاعد البدلاء هذا الموسم، حيث أسس فيرلاند ميندي نفسه في مركز الظهير الأيسر.

كلوب يعلق على رحيل صلاح المطلوب في الريال

علق يورجن كلوب عن احتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بالرغم من تصدر الريدز صدارة الدوري وهم أقرب المرشحين للفوز باللقب هذا العام.

"لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، بالمناسبة نحن لم نفعل الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة، نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين المغادرة فلن نقف في طريقه، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون ذلك ".

"ما سبب آخر يمكن أن يكون هناك؟ إنه أحد أكبر الأندية في العالم نحن ندفع المال، ربما ليس أكبر مبلغ في العالم، لكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعب رائع يضم أنصار بارزين في جميع أنحاء العالم، ألواننا حمراء وهو أجمل لون على أي حال فأين الأسباب؟