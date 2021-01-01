ريال مدريد يفقد الصبر ويبدأ التفكير في بديل راموس

حالة من الهدنة بين الطرفين

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في فقدان الصبر من ملف التجديد لمدافع الفريق سيرخيو راموس والحفاظ على خدماته قبل نهاية عقده.

الأمور متضاربة في الوقت الحالي لريال، حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو المقبل، دون التوصل لأي اتفاق حول التجديد.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى ريال يحاول تسريع الرد النهائي من اللاعب، من أجل البحث عن بديل في حالة رحيله.

وأوضحت أنه رغم تحسن العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، إلا أن ريال لن يصبر أكثر من ذلك، وربما يقوم بسحب عرض التجديد قريبًا".

ويشمل العرض استمرار راموس مع النادي لمدة عامين، دون تقديم أي ضمانات أكثر من ذلك، وهو الامر الذي لا يعجب قائد الفريق.

المدرب زين الدين زيدان وضع العديد من الخيارات البديلة، أهمها دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، جول كوندي مدافع إشبيلية وكاليدو كوليبالي نجم نابولي.

الخيارات التي حددها المدرب الفرنسي، ربما لا تناسب ريال من الناحية المالية باستثناء ألابا، نظرًا لارتفاع سعر كوندي وكوليبالي، والذي لن يقل عن 50 مليون يورو.

المفاوضات مع راموس ستحسم الطريق الذي سيسير عليه ريال خلال الأسابيع القادمة، لكن الوضع الحالي يشهد هدنة ملحوظة بسبب إصابة اللاعب، حيث من المتوقع عودة المفاوضات من جديد بعد ظهوره في المباريات من جديد.

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يذكر أن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتوتنهام، هي الأكثر اهتمامًا بضم راموس في حالة رحيله عن ريال مدريد.

ومن المقرر أن يظهر راموس في حوار صحفي، غدًا، الخميس، للكشف عن المزيد من التفاصيل حول مستقبله.