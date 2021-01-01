"جددوا لراموس، هو الأفضل في تاريخ ريال مدريد"

سيرخيو راموس هو المدافع الأفضل في تاريخ ريال مدريد بحسب ما يرى فيرناندو هييرو أسطورة الفريق.

أشاد فيرناندو هييرو أسطورة دفاع نادي ريال مدريد بما قدمه سيرخيو راموس لصالح النادي الملكي خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هييرو وأكد خلالها إن راموس يعد من أساطير النادي، وأنه الأفضل في تاريخ مدافعي الملكي.

وقال هييرو: "أعتقد أننا نتشابه في الكثير من الأمور، بالأخص في الشخصية وفي طريقة التعامل، ولدينا علاقة جيدة".

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وأضاف: "راموس هو أحد أساطير ذلك النادي، وأتمنى أن ينهي مسيرته الكروية في الفريق، أنا مؤمن أن أمثاله يجب أن ينهوا مسيرتهم في الأندية العظيمة".

وأكمل: "فيما يتعلق بالجانب الرياضي هو لديه ظروف لم تكن لدي، لكن بالنسبة لي هو المدافع الأفضل في تاريخ ريال مدريد".

وأردف عن أفضلية راموس: "ذلك الأمر واضحًا بالنسبة لي، بسبب كل ما يمثله للنادي، أنا سعيد من أجله دون شك".

جدير بالذكر أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي على التجديد.