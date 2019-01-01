ريال مدريد يفتتح ملعب "سانتياجو برنابيو" مبكرًا

النادي الملكي طلب تأجيل مبارياته على أرضه ولكنّه تراجع

قرر نادي ريال مدريد فتح ملعب "سانتياجو برنابيو" مبكرًا عن الموعد المحدد نظرًا للإصلاحات التي بدأت خلال الفترة الصيفية.

ريال مدريد كان قد تقدم بطلب إلى رابطة الدوري الإسباني يطلب عدم خوض أول 3 جولات من الليجا في أرضه وهو ما تراجع عنه.

وعلم Goal أَنّ ريال مدريد اتفق مع الرابطة على أن يفتتح مبارياته في الليجا خارج الديار على أنّ تكون أول مباراة في "سانتياجو برنابيو" يوم 25 أغسطس ضد بلد الوليد بدلًا من التأجيل لشهر سبتمبر.

ورفض النادي الملكي إَلغاء بطولة َ"كأس البرنابيو" للموسم الحالي إلا أنّه قد يؤجل المباراة ولا تكون مطلع الموسم كما هو معتاد في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني أعلن جدول الليجا لموسم 2019-2020 ويبدأ الملكي أول مبارياته في "بلايدوس" ضد سيلتا فيجو.

وتُقام مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 10 على ملعب "كامب نو" والجولة 26 في "سانتيياجو برنابيو".