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رسميًا | تحديد موعد الكلاسيكو في الموسم الجديد من الدوري الإسباني

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متي يواجه ريال مدريد برشلونة في الدوري الإسباني 2019-2020

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلنت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا بموسم 2019-2020.

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برشلونة حقق بطولة الدوري الإسباني في آخر موسمين بينما لم يحصد ريال مدريد اللقب سوى مرتين فقط خلال آخر 10 سنوات.

ويستضيف النادي الكتالوني نظيره الملكي في الجولة العاشرة من الليجا على ملعب "كامب نو" يوم 27 أكتوبر بينما يُقام لقاء "سانتياجو برنابيو" في الجولة 26 من البطولة بالأول من مارس.

حامل اللقب يستهل رحلته في الليجا بمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس" بينما البلانكوس يلعب ضد سيلتا فيجو في ملعب بلايدوس.

وفي الجولة الافتتاحية، التي تنطلق يوم 18 أغسطس، يلعب ريال مايوركا ضد إيبار، أتلتيكو مدريد مع خيتافي، إسبانيول ضد إشبيلية، ديبورتيفو ألافيس وليفانتي، فالنسيا وريال سوسيداد، ريال بيتيس وريال بلد الوليد، ليجانيس وأوساسونا، وفياريال ضد غرناطة.

أما بالنسبة لديربي مدريد، فمباراة الأولى ستكون في الجولة السابعة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" يوم 29 سبتمبر، بينما الثانية في "سانتياجو برنابيو" بالجولة 22 يوم 2 فبراير.

ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول يٌقام في 5 يناير 2020 على ملعب "كورنيلا" بينما يلعب الفريقان في "كامب نو" يوم 10 مايو المقبل.

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