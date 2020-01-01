الضربات تتوالى .. ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي

المشاكل تتضاعف على زيدان

أعلن ريال مدريد إصابة متوسط ميدانه فيديريكو فالفيردي على صعيد الساق اليمنى بسبب تعرض أحد العظام للتصدع.

فالفيردي أحد أهم العناصر الرئيسية في تشكيل زيدان وخط وسطه رغم صغر سنه، خصوصاً في ظل غياب كاسيميرو بسبب فيروس كورونا.

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ونشر النادي بياناً رسمياً كشف فيه عن تعرض الطرف الأعلى لعظمة الساق اليمنى للتصدع وغيابه على إثرها عن الملاعب.

ولم يوضح البيان مدة غياب اللاعب الرسمية عن الملاعب، ولكن التقارير أشارت إلى أنه قد يبتعد لقرابة الشهر.

الإصابة ستعني غياب اللاعب عن تجمع منتخب الأوروجواي الذي يستعد لخوض مباراتين لحساب تصفيات كأس العالم 2022 الأيام القادمة.

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وينضم فالفيردي لقائمة طويلة من الغيابات في ريال مدريد، سواء للإصابة مثل ألفارو أودريوزولا وداني كاربخال، أو بسبب كورونا مثل كاسيميرو وإيدين هازارد.

وشارك اللاعب في تشكيل النادي الملكي الذي سقط برباعية مقابل هدف أمام فالنسيا مساء الأحد لحساب الدوري المحلي.