ريال مدريد يضع خطة مستقبلية لضم هالاند ومبابي معًا

ما هي خطة ريال مدريد للحصول على مبابي وهالاند معًا؟

كشفت تقارير صحفية أن النادي الإسباني، ريال مدريد وضع خطة بديلة إذا لم يتمكن من التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي هذا الصيف.

صيف ريال مدريد هادئًا بعض الشيء، حيث أنه لم يدفع حتى الآن رسوم انتقال أي لاعب، بل حصل على خدمات ألابا مجانًا وباع قلبي دفاع الفريق، سيرخبو راموس ورافاييل فاران.

ما هي خطة ريال مدريد المستقبلية؟

يعلم الجميع أن كيليان مبابي هو الهدف الرئيسي لريال مدريد لتعزيز تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه ليس الوحيد، حيث أن الخطة التي وضعها فلورنتينو بيريز منذ أشهر هي جلب مهاجم باريس سان جيرمان إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند معًا.

ذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية أن ريال مدريد لديه 200 مليون يورو متاحة للتعاقدات، وأولويته هي التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف مقابل حوالي 160 مليون يورو إذا سمح له باريس سان جيرمان بالرحيل، بالإضافة لجلب إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في الصيف القادم.

ما هي خطة ريال مدريد الحالية؟

يمكن أن تتغير استراتيجية ريال مدريد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مبابي، حيث سيتجه الفريق الملكي على الفور لخيار التوقيع مع هالاند هذا الصيف رغم أن بوروسيا دورتموند لا يريد بيعه هذا الصيف.

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع دورتموند يمتد حتى الـ30 من يونيو 2024، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول صيف العام المقبل.

ما هي آخر تطورات مبابي؟

كانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن مبابي أبلغ زملاءه في باريس سان جيرمان، بأنه سيبقى مع الفريق الباريسي هذا الموسم، وسيلتزم بعقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأوضح تقرير الإذاعة، أنه على الرغم من حقيقة رغبة مبابي في الانتقال لريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه يعرف بالفعل أن باريس سان جيرمان لا توجد لديه نية في بيعه، وبالتالي سيتعين عليه البقاء لمدة عام آخر في باريس، قبل الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، الصيف المقبل.

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