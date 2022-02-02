ريال مدريد يضع خطة "مجانية" شاملة للصيف القادم

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لضم بعض اللاعبين بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الصفقات المجانية هي جزء من نظام يتبعه ريال مدريد في السوق منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل تقليل التكاليف وتقليص المدفوعات.

وأصبح الهدف الرئيسي الآن هو السيطرة على العدد المتزايد من اللاعبين الذين يفضلون استنفاد عقودهم للانتقال في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن ريال لا يبحث فقط عن لاعبين مجانيين وإغرائهم برواتب أفضل، ولكن يستهدف العناصر التي تفيد الفريق أيضًا.

وأوضحت أن كيليان مبابي هو الهدف المتعارف عليه داخل ريال، وهي الصفقة التي أصبح حسمها مجرد وقت لا أكثر، بعد رفض اللاعب التجديد لباريس سان جيرمان.

والهدف الثاني هو أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، الذي رفض هو الآخر تجديد عقده مع البلوز لفترة أطول.

وأما اللاعب الثالث فهو الإيفواري فرانك كيسييه، الذي يضغط ميلان وبقوة لإقناعه بالتجديد بعد الفشل في التخلص منه بمقابل مادي في يناير.

ويواجه ريال منافسة شرسة من غريمه الإسباني برشلونة، لضم صاحب الـ25 سنة في الميركاتو الصيفي القادم.

وأخيرًا يأتي كورنتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونخ، حيث يطمح ريال في ضمه بنفس الطريقة التي تعاقد بها مع زميله السابق دافيد ألابا.

يذكر أن المباراة القادمة لريال ستكون أمام أتلتيك بيلباو، غدًا، الخميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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