صراع الـ"50" مليون يورو .. فتيل المنافسة يشتعل على ملابس هالاند!

كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع بين العديد من شركات الملابس الرياضية العالمية للحصول على عقد رعاية إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المهاجم النرويجي في الوقت الحالي لا يرتبط مع أي شركة ملابس بعقد رعاية، ولكن هناك مفاوضات قائمة مع شركتين كبيرتين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن دخول الشركتين في مفاوضات مع مكتب مينو رايولا، لرعاية اللاعب بداية من الموسم المقبل مقابل 50 مليون يورو.

ووقع هالاند أول عقد رعاية له مع شركة ملابس رياضية، عندما كان لاعبًا في صفوف ريد بول سالزبورج، مقابل مليون يورو، مع إحدى الشركات التي تتنافس في الوقت الحالي على الحصول على عقد رعاية المهاجم الشاب من جديد.

وفي سياق منفصل، سيكون سوق الانتقالات الصيفية المقبل أكثر اشتعالًا بسبب هالاند أيضًا، ولكن هذه المرة من أجل التعاقد معه من صفوف بوروسيا دورتموند، ودفع الشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفترة القادمة.

ويعتبر المهاجم النرويجي هدفًا للعديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد، تشيلسي، بالإضافة إلى بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وبرشلونة وغيرهم.

جدير بالذكر أن هالاند هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، نجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع ستة آخرين، خلال 20 مباراة خاضها مع دورتموند في كافة المسابقات.