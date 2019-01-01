ريال مدريد يصارع برشلونة على جوهرة فلامنجو

رينيير جيسوس كارفاليو.. برازيلي جديد يشعل الصراع بين قطبي إسبانيا

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن ريال مدريد بات منافسًا لبرشلونة على ضم الموهبة البرازيلية رينيير جيسوس كارفاليو.

وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا قد تألق مع فريقه فلامنجو في الفترة الأخيرة، حيث شارك في بعض المباريات مع الفريق الأول.

وخضع رينيير جيسوس كارفاليو للاختبارات في أندية كبرى أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل الانضمام إلى أحدهما في الفترة المقبلة.

ولكن ما حدث مؤخرًا أن ريال مدريد والذي بات مهتمًا بتعزيز قاعدة الناشئين قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي الصاعد والدخول في سباق الحصول على خدماته.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جيسوس مع فلامنجو 35 مليون يورو فقط، مما يجعل هناك فرصة للحصول على خدماته من أي نادٍ بمجرد موافقة اللاعب.

وتجلت سياسة التعاقد مع اللاعبين البرازيليين الشباب بالنسبة لريال مدريد في الفترة الأخيرة، والتي ظهرت في نجمي الفريق حاليًا فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

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يذكر أن رينيير جيسوس كارفاليو كان أحد أبرز المواهب التي ظهرت في كأس العالم تحت 17 عامًا والتي توج بها المنتخب البرازيلي مؤخرًا.