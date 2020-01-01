ريال مدريد يساعد برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن ريال مدريد قد يقدم يد العون لبرشلونة في محاولة الأخير لضم لاوتارو مارتينيز.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ريال مدريد قد يكون سبب في إتمام برشلونة لصفقة ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الملكي يفكر جديًا في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ريال مدريد قد منح اللاعب الفرصة تلو الأخرى من أجل التأقلم مع الأجواء في إسبانيا ومع اللغة لكنه لم يقدم حتى نصف مستواه الذي كان يقدمه من قبل.

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وأوضحت في الوقت نفسه صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن نادي إنتر مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، ضمن قائمة من المرشحين لتعويض الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز.

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ويفكر إنتر بشكل أساسي في اللاعب تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني والذي كان ضمن أهداف ريال مدريد أيضًا قبل أن يُتم الملكي صفقة لوكا يوفيتش.

ويعد أنطوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد ضمن القائمة التي وضعتها إدارة إنتر لو فشلت في الحصول على خدمات واحد من الثنائي السابق ذكرهم بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".

جدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني المعتزل سيرخيو زاراتي المقرب من لاوتارو كان قد خرج في تصريحات صحفية وقال أن اللاعب على الأغلب سينتقل لصفوف برشلونة.