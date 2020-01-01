لابورتا: متحمس للعودة لبرشلونة وهذا هو موقفي من موعد الانتخابات

خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق يؤكد على تحمسه لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي على مقعد الرئيس.

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق على تحمسه الكبير لخوض انتخابات النادي المقبلة في مقعد الرئيس الذي يقوم بمهامه حاليًا جوزيب ماريا بارتوميو.

جاء هذا في تصريحات مع شبكة "Gol" وأكد خلالها أن عودته لا يمكن أن تكون إلا من خلال مشروع كبير ينقل به النادي لمرحلة جديدة.

وكان لابورتا قد شهد على مجد النادي في بداية حقبة الجيل الذهبي بوجود بيب جوارديولا كمدير فني عندما حصل النادي على الثلاثية التاريخية للمرة الأولى.

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وقال لابورتا: "أنا متحمس للغاية بشأن ذلك المشروع، لدي الكثير من الأشخاص الذين أثق فيهم، سيكون علينا التفكير في الوضع المالي للنادي".

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وأضاف: "سيكون من الهام للغاية أن نظهر بعروض قوية يمكن الوثوق فيها، حتى نبني مشروعًا رياضيًا مثيرًا ولنحسن صورة النادي".

وأردف: "أنا متحمس للغاية لفكرة العودة من جديد لكن لا يزال لدي بعض الوقت لأفكر في الأمر جيدًا وأجعله يمر في رأسي، لكنني كل يوم أتحمس للعودة".

وأنهى تصريحاته: "الانتخابات يجب أن تقام في الوقت المحدد لها بيوليو 2021، أعتقد أن المجلس الحالي سيكون عليه المقاومة لأن رحيلهم الآن يعني ازاحة الستار عن وضع النادي".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت الكثير من المشاكل الإدارية في برشلونة بدأت بأزمة بين الإدارة واللاعبين، وبين الإدارة وأعضاء منها قدموا استقالتهم، وهو ما وضع جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للنادي في موقف حرج.