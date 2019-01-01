ريال مدريد يرفض التعاقد مع تاديتش

تعرف على سبب رفض ريال مدريد ضم تاديتش

رفض نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الصربي دوسان تاديتش، مهاجم أياكس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

تاديتش يقدم مستويات مميزة مع أياكس وقادهم لإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ وكيل أعمال مهاجم أياكس عرضه على ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو فقط، إلا أنّ النادي الملكي يرفض التعاقد معه.

وأوضحت أنّ البلانكوس لا يبحث عن مهاجم بعمر 30 عامًا ويفضل التعاقد مع لاعب شاب حتى لو بتكلفة أكبر ولذلك يتجه لضم لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألماني.

ديبالا لم يجد ما يفعله أمام ميسي فقرر التوقف عن محاولة قطع الكرة 😅pic.twitter.com/8ULMeLuZt1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

تاديتش سجل 34 هدفًا وصنع 21 أخرى خلال الموسم الجاري رفقة أياكس بجميع البطولات.

ويعد النادي الهولندي وبرشلونة فقط المتنافسان على حصد الثلاثية خلال الموسم الجاري.