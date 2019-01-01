تاديتش.. خليفة إريكسن وامتداد لسلالة الكبار في أياكس

اللاعب الصربي يعيش أيامًا رائعة مع العملاق الهولندي أياكس أمستردام

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح دوسان تاديتش هو أول لاعب بقميص فريق أياكس أمستردام يصنع هدفين لزملائه في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن الذي صنع هدفين أمام دينامو زغرب في نوفمبر من عام 2011.

وصنع اللاعب الصربي هدفين لكل من حكيم زياش ودافيد ناريس أمام ريال مدريد في الشوط الأول من إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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كما أن اللاعب البالغ من العُمر 30 عامًا هو أكثر لاعب ساهم بالأهداف لفريقه في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث ساهم مع أياكس بتسعةأهداف، بإحرازه ستة أهداف وصناعته لثلاثة، كما أنه ثاني لاعب يحرز لأياكس ستة أهداف أو أكثر في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، بعد ياري ليتمانين في موسمي 1994،1995 و1995،1996.

ويخوض تاديتش موسمه الأول مع أياكس أمستردام قادمًا من فريق ساوثامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة قدرت بـ 11.4 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 13.7 مليون يورو.