ريال مدريد يراقب جوهرته القديمة في مواجهة سيلتا فيجو

كان متألقًا مع الكاستيا

يعود ميجيل بايزا اليوم إلى ما بيته القديم ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب الذي اشتهر فيه بالدفاع عن قميص ريال مدريد كاستيا من أجل مواجهة الفريق الملكي بقميص سيلتا فيجو.

وغادر بايزا ريال مدريد قبل أربعة أشهر ونصف فقط للتوقيع مع سيلتا فيجو الذي دفع ثلاثة ملايين يورو يورو مقابل 50% من بطاقة اللاعب.

في الموسم الماضي، كان اللاعب الصاعد حاسمًا للغاية في فريق مدريد عندما تفشى الوباء، حيث أظهر أداؤه قفزة مهمة في الجودة منذ مارس عندما بدأ الإغلاق.

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وأضاف لاعب سيلتا فيجو الحالي تسعة أهداف في الموسم الأول لراؤول كمدرب في ريال مدريد كاستيا وكان أحد أبرز اللاعبين في الفريق في هذه الفترة.

كان هذا أول موسم له مع الكاستيا وكان كافيًا لأن يكون هداف الفريق. لقد كان أساسياً بالنسبة لأسطورة ريال مدريد وفي دوري الشباب، لكن سيلتا فيجو كان يقظًا للغاية وتحرك بسرعة من أجل التعاقد معه مقابل 3 ملايين يورو.

كانت خسارة بايزا بمثابة ضربة قاسية لراؤول لأنه كان يتوقع الإبقاء على اللاعب بعد التتويج بدوري الشباب (وهي الكأس التي فاز بها لأول مرة في تاريخ النادي) وأيضًا لهذا الموسم .

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احتفظ النادي الملكي بخيار إعادة الشراء في أول عامين، سيتعين عليهم دفع 5 ملايين يورو لاسترداده في حال أراد، وعلى مدى السنوات الثلاث المتبقية، سيحصل ريال مدريد على نصف عقد بايزا فقط.