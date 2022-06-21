ريال مدريد يخطط لحرمان نيوكاسل من جوهرة ريمس!

نجم فرنسي جديد

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول في سباق التعاقد مع هوجو إيكتيكي مهاجم نادي ريمس الفرنسي خلال هذا الصيف.

إيكتيكي يعتبر من أبرز المهاجمين الشباب في أوروبا خلال الموسم الماضي، وكان قريبًا من الانتقال لنيوكاسل يونايتد ببداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ريال دخل لقطع الطريق على النادي الإنجليزي بمحاولة ضم اللاعب لتدعيم الهجوم، بعد الفشل في الحصول على خدمات كيليان مبابي.

ولا يتوقف الأمر على نيوكاسل وريال فقط، هناك أيضًا باريس سان جيرمان الذي يتابع إيكتيكي، وكذلك بايرن ميونخ الذي يبحث عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي المحتمل انتقاله إلى برشلونة.

ويأتي ذلك بسبب القدرات المبهرة لصاحب الـ20 سنة، ومعدله التهديفي مع ريمس، والذي وصل إلى هدف في كل مباراتين تقريبًا.

وكان نيوكاسل قد عرض 36 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين يورو كإضافات، وهو المبلغ الذي وافق عليه ريمس، ولكن اللاعب ووكيله يفضلان تأجيل القرار النهائي مما يمنح ريال الفرصة.

Le PSG, le Real Madrid ainsi que le Bayern Munich sont intéressés par Hugo Ekitike 🇫🇷.



Newcastle offre 36 M€ + 10 M€. Proposition validée par Reims, mais le joueur et son entourage temporisent.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 21, 2022

ويطمح ريال في إضافة جوهرة جديدة لفريقه من الدوري الفرنسي، بعد اقتناص أوريليان تشواميني هذا الصيف من موناكو.

جدير بالذكر أن إيكتيكي سجل 11 هدفًا وصنع 4 في 26 مباراة مع ريمس بكل البطولات الموسم الماضي الذي تعرض خلاله للعديد من الإصابات.

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