ريال مدريد يحدد شرطه للموافقة على استئناف الدوري الإسباني

هل يتسبب ريال مدريد في إلغاء الدوري الإسباني؟

يرفض نادي ريال مدريد الإسباني استئناف النشاط الرياضي في المملكة خلال الفترة المقبلة رغم محاولات الأندية للعودة في يونيو.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب عودة الأندية للتدريبات مع مطلع الشهر المقبل.

وسوف يتم خضوع جميع العناصر المشاركة في اللعبة لفحوصات تتعلق بفيروس كورونا بداية من يوم 28 أبريل المقبل.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد يرفض العودة إلى المباريات طالما هناك مخاطرة من تفشي العدوى بين اللاعبين.

ويرفض النادي بشكل قاطع استمرار المسابقة سوى بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا يضمن عدم تعرض أحد للإصابة مجددًا.

الصحيفة أشارت إلى أنّ رابطة الليجا تخطط لاستمرار المسابقة دون جمهور مع خضوع جميع اللاعبين لفحص يومي للتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة.

وقد يتم زيادة فترات الفحص لتجنب حدوث أي انتكاسة وعودة لزيادة نسبة الإصابة في إسبانيا.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يخسر فرصته في الفوز بالدوري الإسباني حال تقرر إلغاء النسخة الحالية، فإما أن تُحسم دون إعلان بطل أو يكون البطل برشلونة.