بسبب فيروس كورونا.. كشف طبي لكل لاعبي الليجا

الليجا تواصل إجراءاتها مع اللاعبين استعدادًا لعودة النشاط

تعاقدت رابطة الدوري الإسباني مع شركة تدعى "SYNLAB" من أجل إجراء الفحوصات الطبية على جميع اللاعبين في البطولة.

وكان الدوري الإسباني قد توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، تمامًا كجميع المنافسات الرياضية.

وحول ذلك، ستتعاقد رابطة الليجا مع شرطة من أجل إجراء كشف طبي لكل لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.

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وسيكون ذلك من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين وعدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا الجديد والذي أصاب العديد من نجوم كرة القدم في العالم.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لعودة التدريبات للأندية بشكل مفتوح بعد فترة من الحجر الصحي التي توقف فيها كل شيء تجنبًا لازدياد الأوضاع سوءًا.

وستتم هذه الكشوفات يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من إبريل الحالي، وذلك لتحديد موعد عودة التدريبات بشكلها الطبيعي.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني عدم السماح بأي حضور جماهيري للمباريات حتى نهاية 2021، وذلك بعد طلب من الحكومة في البلاد.

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يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حتى لحظة توقفه بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر ريال مدريد.