ريال مدريد يحدد بدلاء بوجبا

اسمان مرشحان بدلاً من الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد وضع اسمين مرشحين ليكونا التدعيم المقبل للفريق على صعيد خط الوسط في حال عدم ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وحتى الآن لم تتضح معالم إمكانية انضمام بوجبا من عدمه إلى ريال مدريد في الأيام المقبلة رغم تصريح اللاعب علنا برغبته في خوض تجربة جديدة.

بوجبا يحظى باهتمام ليس فقط من مدريد، ولكن ناديه السابق يوفنتوس، الذي أعلن صراحة رغبته بإعادته، وآخر التقارير في إيطاليا تتحدث عن مفاوضات مع الشركة الراعية رياضياً للمساعدة في الصفقة.

وتحدثت "ماركا" أن الأسم الأول المرشح هو دوني فان دي بيك، نجم أياكس، والذي يحظى بمتابعة عديد الأندية الأوروبية مثل إنتر، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، وآخرين.

الصحيفة أفصحت عن استعداد ريال مدريد لدفع قرابة سبعين مليون يورو لضم متوسط الميدان الهولندي، ولكن في حال فشله في ضم بوجبا.

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عطلة الصيف وعائلة بوجبا مجتمعة.. إذا سنشاهد مثل هذه المقاطع ولن نمل أبدًا 😍🕺



(IG/paulpogba:📽️) pic.twitter.com/bH41CaoQIs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

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ثاني الأسماء المطروحة بحسب "آس" هي فابيان رويز، نجم وسط نابولي، والذي انضم للفريق الإيطالي الموسم الماضي مقابل 30 مليوناً من ريال بيتيس.

ويتألق رويز حالياً في أمم أوروبا تحت 21 عاماً مع إسبانيا بعدما قاد فريقه لبلوغ نصف نهائي المسابقة على حساب المستضيف إيطاليا.

ويرفض نابولي، بحسب التقارير، بيع رويز، وسبق ولمح رئيسه أوريليو دي لاورنتيس لعدم قبوله عرضاً من إنتر لبيع الإسباني في بداية الميركاتو.

وأنفق ريال مدريد حتى الآن قرابة 320 مليون يورو على صفقات لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف.