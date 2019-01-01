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ريال مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي لضم دياز

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اللاعب يطير للعاصمة الإسبانية مدريد من أجل إتمام الصفقة في الساعات القادمة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح براهيم دياز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى نظيره الإسباني ريال مدريد.

صاحب الـ19 عاماً رفض جميع محاولات سيتي للتجديد، معلناً رغبته الصريحة في الرحيل بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن اللاعب سيتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال 24 ساعة لإتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة مقابل 15 مليون يورو يحصل عليها مانشستر سيتي.

ويأتي ذلك بعدما رفض دياز جميع محاولات النادي الإنجليزي لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، لاقتناعه بصعوبة الحصول على فرصة اللعب كأساسي.

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وهو ما دفع سيتي للتخلي عنه الآن والاستفادة بالمقابل المادي نظير بيعه لريال مدريد.

يُذكر أن دياز انتقل لسيتي قادماً من مالاجا في 2015 مقابل 200 ألف جنيه إسترليني فقط.

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