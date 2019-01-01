لأول مرة من 13 عامًا | ريال مدريد يتفوق على برشلونة في افتتاح الليجا

تعرف على آخر مرة نجح ريال مدريد في الفوز بالجولة الأولى من الدوري الإسباني وفشل برشلونة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تفوق نادي ريال مدريد على برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 حينما حقق الملكي البطولة.

برشلونة خسر أمام أتلتيك بلباو بينما انتصر ريال مدريد على سيلتا فيجو ليتصدر الملكي ترتيب الليجا للمرة الأولى منذ موسمين.

وكانت آخر مرة يتفوق النادي الملكي على نظيره الكتالوني في الجولة الأولى من الليجا منذ 13 عامًا وذلك حينما فاز ريال مدريد في الديربي ضد أتلتيكو بهدفين لهدف.

ووقتها تعادل برشلونة دون أهداف مع راسينج ستاندرد ليخسر الصدارة لصالح ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ البلوجرانا لم يعرف الهزيمة في المباراة الافتتاحية من الليجا منذ موسم 2008-2009 وفاز في آخر 10 سنوات.

ولم يحقق البلانكوس الليجا خلال هذه الفترة سوى مرتين فقط بينما نجح برشلونة في الفوز بها 7 مرات ومرة واحدة من نصيب أتلتيكو مدريد.