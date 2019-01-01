ريال مدريد يبحث عن صدارة الدوري الإسباني بعد 27 شهرًا

الفوز على سيلتا فيجو يعني الكثير للنادي الملكي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يسعى نادي ريال مدريد لتصدر بطولة الدوري الإسباني حال نجح في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو في لقاء الجولة الأولى من الليجا.

ريال مدريد لم يخسر المباراة الافتتاحية في الليجا منذ موسم 2008-2009 حينما تعرض للهزيمة أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وفي حال حقق الملكي الفوز على سيلتا يضمن الصدارة ولو بصورة مؤقتة وذلك بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو للمرة الأولى منذ 27 شهرًا.

وكانت آخر مرة يتواجد فيها البلانكوس في صدارة الدوري الإنجليزي تعود إلى نهاية موسم 2016-2017 حينما حقق البطولة بفارق 3 نقاط عن برشلونة.

وفي خلال آخر موسمين لم يحصل النادي الملكي على الصدارة ولا مرة كما حقق برشلونة اللقب لمرتين على التوالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يحقق الليجا سوى مرتين فقط في آخر 11 موسمًا بينما حصدها برشلونة 8 مرات وأتلتيكو مدريد مرة واحدة.