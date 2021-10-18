ريال مدريد يتفاوض مع بنفيكا لإنقاذ موهبته البرازيلية

لاعب ريال مدريد لم يصل إلى المستوى المأمول منه.

يبدو أن مسيرة البرازيلي رينيير جيسوس مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني قد شارفت على الانتهاء.

رينيير انتقل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020، وبعقد يمتد لموسمين.

لكن البرازيلي الشاب لم يلعب بالشكل الذي يضمن له التطور في النادي الألماني، حيث خاض حتى الآن 24 مباراة فقط بإجمالي 391 دقيقة لعب.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن محيط اللاعب يرى بأن كسر الإعارة في يناير المقبل أصبح من المسلمات، وهو أمر يبدو أنه على وشك التحقق بالفعل.

ما هي وجهة رينيير المقبلة؟

موقع "torcedores.com" البرتغالي كشف أن جوليانو بيرتولوتشي وكيل أعمال البرازيلي الشاب يجري محادثات حاليًا مع بنفيكا البرتغالي.

ويتواصل وكيل أعمال رينيير مع روي كوستا رئيس بنفيكا، على أمل إنهاء المحنة التي يعيشها اللاعب في الدوري الألماني.

ما هي العوامل التي تدفع رينيير لاختيار بنفيكا؟

ويبدو أن رينيير يفضل بالفعل خيار الانتقال إلى بنفيكا، في ظل تواجد جورج جيسوس على مقاعد البدلاء، وهو المدرب الذي قاده نحو التألق في صفوف فلامينجو البرازيلي خلال عام 2019.

ماذا يقف في وجه انتقال رينيير إلى بنفيكا؟

ورغم النبرة الإيجابية للمفاوضات حتى الآن، أشار الموقع البرتغالي إلى أن هناك سؤالًا يجب توضيحه قبل الاتفاق النهائي.

ويتمثل الأمر في راتب البرازيلي الشاب، حيث يرغب بنفيكا في دفع نصف قيمة راتبه، ويجادلون بأنهم لا يستطيعون تحمل المبلغ الإجمالي لأنهم سيحصلون عليه منتصف الموسم.

ما هو موقف ريال مدريد من الصفقة؟

على صعيد متصل، فإن ريال مدريد مالك اللاعب، على استعداد لإعطاء الضوء الأخضر لهذا التغيير بالطبع.

في الواقع، فإن ريال مدريد يريد تضمين شرط شراء إلزامي في الصفقة بقيمة 20 مليون يورو، ما سيجعل رينيير لاعبًا في بنفيكا بصورة دائمة بداية من الموسم المقبل.

ويبدو ريال مدريد على استعداد لخسارة عشرة ملايين يورو من القيمة الإجمالية التي دفعها للتعاقد مع البرازيلي في يناير 2020.

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