ريال مدريد يتدخل لإنهاء معاناة مدافعه في الدوري الإنجليزي

بعد خروجه من حسابات مدربه للمباراة السابعة على التوالي

أكدت الصحف المقربة من ريال مدريد، أن مجلس الإدارة يسعى جاهدًا لإنهاء معاناة مدافعه خيسوس فاييخو المعار لولفرهامبتون لنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "آس"، إن النادي الملكي يساوره القلق من وضع فاييخو مع ذئاب "مولينو"، وذلك لخروجه من حسابات المدرب نونو سانشو منذ شهرين.

وبحسب التقرير، فإن إدارة الريال تنوي إنهاء فترة إعارة اللاعب مع ولفرهامبتون، وذلك بعد تهميشه من قبل مدربه البرتغالي للمباراة السابعة على التوالي.

وأشار المصدر إلى أنه في حال أصر عملاق الليجا على رأيه بقطع الإعارة، فبنسبة كبيرة سيعود فاييخو إما للدوري الإسباني أو سيخوض تجربة جديدة في الدوري الألماني.

ورفض التقرير استبعاد سيناريو عودته إلى ناديه الألماني السابق آينتراخت فرانكفورت، أو العودة إلى إسبانيا عبر بوابة ليجانيس، على اعتبار أنهما الأكثر رغبة وجدية في الاستفادة من خدماته.

وسبق لصاحب الـ22 عامًا أن دافع عن ألوان فرانكفورت في موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة، وخلال ذاك الموسم دافع عن ألوان الفريق في 25 مباراة على مستوى البوندسليجا.

ورغم عودته إلى الريال بعد تألقه في إعارته في الدوري الألماني، إلا أنه عانى الأمرين مع لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة الموسم الماضيين.