وداعاً ساري؟ يوفنتوس يبدأ العمل على عودة زيدان

تخبط النتائج يدفع إدارة النادي للتفاوض مع المدرب الفرنسي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لمحاولة التعاقد مع لاعبه السابق زين الدين زيدان كمدرب للفريق الصيف القادم، بدلاً من مدربه الحالي ماوريسيو ساري.

يوفنتوس يعاني من حالة تخبط على المستوى المحلي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بجدول الدوري خلف لاتسيو المتصدر، ليفقد سيطرته التي فرضها السنوات الأخيرة.

الأمور وصلت كذلك للصعيد الأوروبي، بعد خسارة الفريق بهدف دون رد أمام ليون، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق الفرنسي.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت استعداد يوفنتوس لعرض مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني على زيدان، ليترك ريال مدريد ويعود مرة أخرى لإيطاليا.

ويأتي ذلك بعد المحاولات المستمرة من أندريا أنييلي رئيس النادي الإيطالي، بتوطيد علاقته بزيدان الذي سبق وأن لعب للفريق في الفترة من 1996 إلى 2001.

علاقة الفرنسي بفلورينتينو بيريز رئيس ريال تبدو قوية، ولكن الرحيل غير مستبعد، نظراً لتوتر علاقة زيدان بالعديد من نجوم الفريق الكبار.

وقالت "ديلي ميل" أن زيدان تربطه علاقة صداقة قوية بأنييلي، حيث يعود لتورينو لقضاء أجازاته ويمتلك أيضاً سائقه الخاص لمساعدته على التنقل هناك.

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ومن جانبه يرحب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بالعمل مع مدربه السابق الجديد، لاسيما وأن الفرنسي يستطيع جلب المزيد من النجوم للسيدة العجوز للمنافسة على كل الألقاب.

التقرير الإنجليزي كشف عن تقدم يوفنتوس بعرض قيمته 7 مليون جنيه إسترليني، مدته 3 سنوات بخلاف راتبه السنوي بمنصبه الجديد.

يذكر أن زيدان قاد ريال مدريد في 198 مباراة، فاز في 131 منهم وخسر 25 وتعادل 42، كما حقق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري إسباني.