هالاند يسخر من راموس في تحدي السرعة

النجم النرويجي الشاب يرد على قائد ريال مدريد

قام المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، بالسخرية من قيام سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بمحاولة استعراض سرعته.

راموس سبق أن قام بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقوم باستعراض سرعته في أحد الطرق بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ومن جانبه قام إرلينج بنشر مقطع فيديو له هو الأخر، وهو يقوم بنفس الشيء في ألمانيا، بنفس الملابس التي ظهر بها راموس .

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وعلق النرويجي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" على الفيديو:"التدرب في الصيف يؤتي بثماره".

ويعتبر هالاند من الأهداف الرئيسية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لكن التعاقد معه ربما ينتظر للصيف القادم، لعدم وجود الموارد المالية الكافية.

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يذكر أن صاحب الـ20 سنة المعروف بسرعته الفائقة، انضم لدورتموند في يناير الماضي، وسجل 18 هدفاً مع الفريق الألماني حتى الآن.