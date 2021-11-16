بعد ظهور فريق إنجليزي في الصورة .. ريال مدريد يصرف نظر عن هالاند

لا يزال مستقبل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني مجهولًا، رغم أن رغبة ناديه جادة في محاولة الاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة.

النرويجي هو الاسم الأشهر في سوق الانتقالات منذ الصيف الماضي بسبب المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة بوروسيا دورتموند.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى العديد من الأندية على مدار الفترة الماضية، أبرزها ريال مدريد الذي يبدو أنه صرف النظر عن التعاقد معه.

ما هو الجديد بخصوص هالاند وريال مدريد؟



كشف جوسيب بيدرول، الإعلامي في برنامج "التشرينجيتو" الإسباني الشهير أن هناك اعتقاد في مدريد أن هالاند اتفق بالفعل مع نادٍ آخر في إنجلترا وسينتقل إليه الموسم المقبل.

وأضاف بأن ريال مدريد أخرج هالاند من حساباته لهذا السبب ويريد الآن التركيز على إتمام صفقة مبابي.







هل الأمر يبدو منطقي؟



صحفية "موندو ديبورتيفو" اليوم نشرت تقرير لها توضح موقف ريال مدريد من مبابي، وأكدت أن النادي سيؤجل التعاقد معه إلى الصيف، على أمل الحصول عليه مجانًا.



لذا في حال إذا كانت هذه خطة ريال مدريد الأساسية فإنه فكرة حصوله على هالاند ومبابي الصيف القادم محتمله وهذا ما رجحه إدواردو إندا، الصحفي في برنامج "التشرينجيتو"، حيث تنبأ أن مهاجم بوروسيا دورتموند سيلحق بالفرنسي في ريال مدريد الموسم المقبل.



لكن سرعان ما نفى جوسيب بيدرول هذا، وأشار إلى أن فكرة وجود هالاند في ريال مدريد أصبحت مستبعدة بعد ظهور مانشستر سيتي وتشيلسي في الصورة.



اقرأ أيضًا:





"سعر هالاند سيصل إلى 300 مليون يورو"

بمساعدة الرعاة.. دورتموند يحدد خطة الحفاظ على هالاند