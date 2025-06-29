هالاند "مدريدي".. نجم كأس العالم للأندية يبشر الريال بجلاكتيكوس "محلي"!

نسخة إرلينج الإسبانية..

توقع هرنان بيريز، مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا الذي عمل في أكاديمية ريال مدريد 2021-22، أن يصبح جونزالو جارسيا لاعب الريال الشاب، مهاجمًا للفريق الملكي لمدة 10 أو 12 عامًا مقبلة.

ماذا حدث؟

في سن 21 عامًا، يتعين على جارسيا، المهاجم الواعد، التحلي بالصبر فيما يتعلق بفرص المشاركة بانتظام في الفريق الأول. لم يشارك سوى في 3 مباريات الموسم الماضي، واثنتين في الموسم الذي سبقه.

الصورة الأكبر

أعطى المدرب تشابي ألونسو اللاعب الشاب فرصة لقيادة هجوم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، بعد إصابة كيليان مبابي (بسبب المرض)، وسجل جارسيا هدفين ليكتب شهادة ميلاده كنجم لامع في الولايات المتحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

Getty

ماذا قال بيريز؟

"جارسيا عالٍ جدًا. كلما زادت صعوبة المستوى وكلما كان مدربوه أفضل، كلما نما أكثر. أعتقد أنه يمكن أن يكون مهاجمًا لريال مدريد لمدة 10 أو 12 عامًا".

وأضاف في تصريح لـ"آس": "أعرف متطلبات ريال مدريد، لكنني لا أعتقد أن جونزالو سيكون بعيدًا عن هالاند إذا منحوه الاستمرارية والأهمية التي يحتاجها. إذا لم يحظى بهذه الثقة، فسوف يتلاشى، لكن إذا آمنوا به، فسوف يصل إلى مستويات عالية".

وردًا على سؤال عما إذا كان جارسيا بحاجة إلى الانتقال، ربما على سبيل الإعارة، من أجل إطلاق العنان لإمكاناته الحقيقية، علق بيريز: "نظريتي هي أن اللاعبين الشباب بحاجة للعب الكثير من الدقائق، لكن ربما لا يحتاجون إلى المغادرة لأنهم يمكنهم الحصول عليها في الفريق الأول لريال مدريد".

وواصل: "برشلونة جلب لاعبين شباب واستجابوا. لا داعي لإرسالهم إلى دوري أدنى للعب أكثر. أنا متأكد من أن نفس الشيء سيحدث مع جونزالو، لكن عليك أن تجرؤ على إشراكه. إذا منحته 50 مباراة، يمكنه تسجيل 50 هدفًا".

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان جارسيا اللعب إلى جانب مبابي، ختم: "هذا هو التحدي الذي يواجه المدرب، تشابي لديه الكثير من الموهبة. ربما يجب أن نضمهما معًا، وسيكون ذلك جيدًا جدًا للفريق. أنا مقتنع أنه لن يخيب آمالنا على الإطلاق".

Getty

ماذا بعد؟

سيعود ريال مدريد إلى منافسات كأس العالم للأندية، عندما يواجه يوفنتوس، في دور الـ16 من تلك المسابقة، ويمني ألونسو نفسه بعودة مبابي للمنافسة في تلك المباراة، ما قد يؤثر على حظوظ جونزالو في المشاركة أساسيًا.