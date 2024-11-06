"اذهب إلى الجحيم أيها المجنون".. فينيسيوس وبيلينجهام يهينان حكم مواجهة ميلان!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة ريال مدريد وميلان أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، العديد من مشاهد التوتر بين اللاعبين والحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر غضب لاعبي ريال مدريد من أداء الحكم، في المباراة التي خسرها الفريق الملكي في عقر داره بنتيجة (3-1) ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد كان للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تصرفًا غريبًا مع حكم المباراة، إذ قال لفينتشيتش مرارًا وتكرارًا: "أنت مجنون"، بينما يشير بإصبعه إلى رأسه، دون أن يتعرض لأي عقوبة.

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واقعة ثانية التقطتها الكاميرات وكان بطلها نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، الذي التقطته الكاميرات التلفزيونية وهو يقول للحكم "fu** you" (اذهب إلى الجحيم)، دون أن يعاقب هو الآخر.

بهذه الهزيمة، يحتل ريال مدريد المركز 17 في جدول الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط من 4 مباريات (فوزين وهزيمتين)، متقدمًا على ميلان (18) بفارق الأهداف.