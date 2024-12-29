ريال مدريد في مرمى النيران.. رئيس أتلتيكو يشن هجومًا على "الدوري الموحد"

ماذا قال جيل مارين؟

استنكر الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، أنخيل جيل مارين، موقف ريال مدريد بشان رفضه المستمر التخلي عن المشروع "السوبرليج"، الذي أعيدت تسميته إلى "الدوري الموحد".

وكان أتلتيكو مدريد أحد الأندية الـ12 المؤسسة لمشروع "السوبرليج" عام 2021، والتي انسحبت سريعًا، بينما لا يزال ريال مدريد وبرشلونة فقط جزءًا من "الدوري الموحد".

ويستهدف الدوري الموحد بشكله الجديد مشاركة 96 ناديًا عبر 4 أقسام، مع 18 مباراة مطلوبة للفوز بالمستوى الأعلى، كمنافس مباشر لدوري أبطال أوروبا.

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وقال جيل مارين في تصريح لموقع أتلتيكو الرسمي: "يتعلق الأمر فقط بتبرير موقف نادٍ واحد (ريال مدريد)، في صراعه العنيد ضد النظام، أعتقد بصدق أن أفضل طريقة لتغيير الأشياء التي لا تتفق معها هي القيام بذلك من الداخل".

وأضاف: "من الخارج، مهما كان النادي كبيرًا، فإن الشيء الوحيد الذي تحققه هو خلق حالة من عدم اليقين لقنوات التلفزيون والجهات الراعية، وبذلك تبطئ نمو المسابقات في أشكالها الحالية".

وختم: "الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية كيفا مسابقاتهما بهدف السماح لأندية من المزيد من البلدان بالمشاركة، بفضل المسابقات الثلاث: دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، كما ضمنوا أن تجني الأندية الكبيرة المزيد من المال".