عار ما حدث.. غضب كبير بين جماهير ريال مدريد بسبب "أسعار تذاكر تقديم مبابي"!

لماذا انزعج عشاق الميرنجي؟

يسيطر الهوس على جماهير ريال مدريد من أجل حضور حفل تقديم نجم الفريق الجديد كيليان مبابي، على ملعب ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم إعلان ريال مدريد طرح تذاكر الحفل مجانًا للجماهير، إلا أن البعض قام بإعادة بيع التذاكر بمقابل مالي في "السوق السوداء".

وتتراوح أسعار إعادة البيع بين 30 و200 يورو، اعتمادًا على موقع الجلوس، ما ترك العديد من المعجبين الذين كانوا يرغبون في مشاهدة الحدث يشعرون بالإحباط والغش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت قائمة الانتظار عبر الإنترنت للحصول على التذاكر استجابة ساحقة، حيث تنافس أكثر من 100 ألف مشجع لحضور عرض مبابي، وهذا ما يتجاوز بكثير سعة سانتياجو برنابيو التي تبلغ نحو 85 ألف مقعد.

وأثارت إعادة بيع التذاكر غضبًا بين مشجعي ريال مدريد، الذين عبروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: "التذاكر معروضة للبيع في غضون ساعات قليلة"، وأضاف آخر: "من العار أن يكون لديك أعضاء يتصرفون على هذا النحو، على النادي أن يطرد أولئك الذين عرضوا التذاكر للبيع".

وقررت إدارة ريال مدريد، أن يكون حجز التذاكر على حسب العضوية، إذ تبدأ العضوية الأولى في حجز تذاكرها يوم الجمعة 12 يوليو، وبحد أقصى 4 تذاكر لكل مشترك، وفي اليوم التالي سيكون هناك 4 تذاكر لكل عضو في "Premium Madridista" على أن يكون يوم الأحد للجمهور العام وهذا سيعتمد على مدى توافر المقاعد المتبقية من الأعضاء.