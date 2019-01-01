ريال مدريد يعرض نجميه و80 مليوناً من أجل بوجبا

أين يلعب بوجبا الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بول بوجبا أصبح قريباً من ترك مانشستر يونايتد والالتحاق بريال مدريد بعد عرض ضخم من النادي الإسباني.

مستقبل بوجبا في الأسابيع الماضية أصبح غير محدد بعد حديثه عن رغبته في خوض تحدي جديد، وسط حديث عن اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس.

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وذكر "إدواردو إندا"، مدير تحرير "ماركا" السابق ومدير "أوك دياريو" الحالي، أن ريال مدريد عرض لاعبيه طوني كروس وجاريث بيل، بالإضافة لمبلغ 80 مليون يورو.

وأضاف إندا في حوار مع "إلشيرينجيتو" أن الصفقة قريبة من الحسم في الأسبوع المقبل، مؤكداً أن مفاوضات يوفنتوس ليست حقيقية ومن اختراع مينو رايولا، وكيل اللاعب، لرفع سعره.

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يوفنتوس كان قد أكد على لسان مديره الرياضي فابيو باراتيتشي اهتمامه ببوجبا أثناء تقديم مدربه ماوريتسيو ساري الشهر الماضي.

وصرف ريال مدريد حتى الآن قرابة 320 مليون يورو على تعاقدات جديدة لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.