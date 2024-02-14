دياز يبعث رسالة لبيلينجهام.. ويكشف: أتحدث مع نجم ميلان أكثر من صديقتي!

ماذا قال نجم ريال مدريد؟

أعرب براهيم دياز، نجم ريال مدريد، عن سعادته بتسجيل هدف فوز فريقه خارج الأرض أمام لايبزيج (1-0) أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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وقال دياز في تصريح لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "سعيد لأنني ساعدت الفريق في تحقيق الفوز، الهدف كان مهمًا، والاحتفال كان لصديقي جود بيلينجهام الذي أراد أن يلعب تلك المباراة (غاب اللإصابة)".

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وفيما يتعلق بطبيعة إصابته أثناء مواجهة لايبزيج، أضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة. أعتقد أنه ليس لدي شيء في ربلة الساق".

وردًا على سؤال عما إذا كانت هذه أفضل لحظة في حياته المهنية، علق: "نعم، أشعر أنني بحالة جيدة، لكنني كنت سعيدًا في ميلان أيضًا، وسأكون ممتنًا لهم إلى الأبد، أحب الجميع في النادي الإيطالي لأنني قضيت 3 سنوات رائعة في ميلانو".

وسُئل دياز عنما إذا كان قد تحدث إلى ثيو هيرنانديز بعد هدف الفرنسي ضد نابولي الأسبوع الماضي؟، فأوضح: "بالطبع، أتحدث معه في كثير من الأحيان أكثر من عائلتي أو صديقتي".

وختم: "ما زلت أشاهد مباريات الروسونيري، أنا دائما أتابعهم وسأفعل ذلك إلى الأبد".