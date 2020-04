حرص توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، على توضيح موقفه من قضية تخفيض الأجور بالفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي تسببت فيها تصريحاته.

كروس خرج بتصريحات مثيرة للجدل هذا الأسبوع، حول قرار النادي الإسباني بتخفيض رواتب اللاعبين، لمواجهة أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

الدولي الألماني وصف عملية خصم من الراتب، بالتبرع عبثاً، مطالباً بالحصول على راتبه كاملاً، بدلاً من التخلي عن جزء من أجره بشكل إجباري.

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy.