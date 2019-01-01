كاكا: نيمار يمكنه قيادة باريس للقب دوري الأبطال

يؤمن بمقدرته على قيادة مشروع النادي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد النجم البرازيلي كاكا، أن مواطنه نيمار يستطيع قيادة باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نيمار كان على وشك الرحيل عن باريس خلال سوق الانتقالات الماضي، والعودة إلى برشلونة، لكن الصفقة فشلت في النهاية.

كاكا قال عن نجم السيليساو:"أعتقد أن استمراره في باريس الآن شيئاً جيداً له وللنادي أيضاً".

وأضاف:"باريس يحاول بناء فريقاً قادراً على الفوز بالبطولات وخاصة دوري أبطال أوروبا، يمكنه قيادة هذا المشروع بنجاح".

وأما عن منتخب البرازيل:"توقعاتنا له عالية جداً، فالنسبة لنا هو اللاعب القادر على جلب لقب كأس العالم للمنتخب مرة أخرى".

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وتابع:"الأمر في غاية الصعوبة عليه، ولكنه ينضج كل عام بشكل ملحوظ ويفهم حجم المسؤولية".

يذكر أن نيمار غاب عن فوز باريس 3/0 على ريال مدريد بدور المجموعات لدوري الأبطال أمس الأربعاء، نظراً لقضاء عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين.